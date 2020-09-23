انخفاض قيمة واردات النفط ومشتقاته بالأردن 45.5% فى 7 أشهر

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 45.5 % في أول سبعة أشهر منالعام الحالي إلى 762.3 مليون دينار (1.07 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 حسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأربعاء.وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية يوليو 2019 نحو 1.39 مليار دينار.ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.