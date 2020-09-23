تكريم المخرجة إنعام محمد على واسم الفنان أحمد راتب فى «سينما مصر»

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، المخرجة إنعام محمد علي، واسم الفنان أحمد راتب، مساء أمس الثلاثاء، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.وأهدى خالد جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، للمخرجة إنعام محمد علي، وتسلمت "لميس" ابنة الفنان الراحل أحمد راتب شهادة تكريم والدها، عقب مشاهدة العرض المسرحي "سينما مصر"."سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا.