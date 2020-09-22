«الهدف من الحياة» في عظة لأسقف طما بسوهاج

ترأس الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، مساء الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية البث المباشر.وألقى إسحق عظة روحية خلال فعاليات الاجتماع بعنوان "الهدف من الحياة" والتي ناقش خلالها أهمية البحث عن هدف روحي بحياة كل إنسان.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق بيان، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.