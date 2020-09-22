إيبارشية طنطا تواصل بث سلسلة «معا نبني البيت»

تواصل إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسبوعيًا بث سلسلة حلقات برنامج "معا نبني البيت"، والتي يقدمها الأنبا بولا مطران الإيبارشية.وبثت حلقة جديدة، عن ضرورة المحبة بين الزوجين كأساس لبناء بيت مسيحي، وذلك ضمن الموضوعات التي يناقشها البرنامج لأفراد الأسرة والمقبلين على الزواج.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.تولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.