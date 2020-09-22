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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية فى المنيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:12 م
حبس
حبس
نجلاء فتحي
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قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، رخص تسيير سيارات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعد سرحان وعضوية المستشارين ممدوح شلبي وإبراهيم عميرة وسكرتارية أمجد سمير.

ونص منطوق الحكم على أولًا: بمعاقبة كل من "شادي. م. أ. ف، وحمدي. م. أ. ع"، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمتهما المصروفات الجنائية لقيامهما بالتزوير في رخص تسيير السيارات بالقاهرة والجيزة.

ثانيا: ببراءة أحمد فكري محمد علي مما أسند إليه لأنهم في غضون عام 2016 بدائرة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي "رخص تسيير السيارات أرقام (س ل د 312)، (هـ ب 9663) (ط ط 4437) والمنسوب صدورهم لوحدتي مرور فيصل والوايلي، وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع أختام مزورة بأن اتفقا معه على تزويرها باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه بأن أمدوه ببياناتها فقام بتحريرها ومهرها ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها إلى الجهة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
وقلدوا بواسطة الغير خاتم "شعار الجمهورية" المنسوب صدوره إلى وحدتي مرور فيصل والوايلي بأن اصطنعه على غرار الأختام الصحيحة واستعمله بأن مهر به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده، واستعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زوروا من أجله بأن قدموها لمأمور الضبط حال طلبها منهم للاعتداد بما ورد بها مع علمهم بتزويرها، وجاءت تحريات النقيب منصور لطفي إسحاق معاون مباحث مركز مغاغة في ذلك الوقت تؤكد وقائع التزوير فتم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

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