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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تخفض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين (صور)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:21 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الحكومية، للعام الدراسي الجديد 2020-2021، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وفقا للقرار الوزاري رقم (155) بتاريخ 21/9/2020.

فكانت حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية بالعام الدراسي 2020-2021، مصروفات مرحلة رياض الأطفال 300 جنيه، ومن الصف الأول الابتدائي للثالث الابتدائي بـ 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي للسادس الابتدائي بـ 200 جنيه، ومن الأول للثالث الإعدادي بـ 200 جنيه، والثانوي العام 500، والثانوي الفني 200.

بينما حددت مصروفات المدارس الرسمية لغات، الصف الأول برياض الأطفال 1591 جنيها، والصف الثاني برياض الأطفال 1341 جنيها، والصف الأول الابتدائي 1506 جنيهات، والثاني الابتدائي 1621 جنيها، والثالث الابتدائي 1736 جنيها، الرابع الابتدائي 736 جنيها، الخامس الابتدائي 741 جنيها، والسادس الابتدائي 522 جنيها، الأول الإعدادي 653 جنيها، الثاني الإعدادي 658 جنيها، الثالث الإعدادي 648 جنيها، الأول الثانوي 652 جنيها، الثاني الثانوي 652 جنيها، والثالث الثانوي 652 جنيها.

من المقرر ان تبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم 17 أكتوبر المقبل.
«التعليم» تخفض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين (صور)
«التعليم» تخفض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين (صور)

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