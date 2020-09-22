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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائب العام السويسري: ناصر الخليفي خطط لتأليب «فيفا» ضد مصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:43 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
منار احمد
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قال النائب الاتحادي السويسري، اليوم الثلاثاء، خلال استئناف المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، لقضية فساد الكروي تعرف إعلاميا بـ"فيفا يت" يتورط فيها كل من أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، الفرنسي جيروم فالك، ورجل قطر المشبوه ناصر الخليفي، إن رواية الثانى حول الفيلا المقدمة رشوة لمسؤول الاتحاد السابق، شبيهة بالأسطورة.

وكشف النائب أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ ٥ ملايين يورو، حسبما أفادت قناة العربية.

وأشار إلى أن رجل الأعمال القطري سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص، واتهمت النيابة الاتحادية "الخليفي" بتشجيع "فالك" على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بي إن سبورت".

ووجهت إلى "الخليفي" تهمة التحريض على خيانة الأمانة، ووجهت للفرنسى تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل منافع شخصية ومنها فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا.

واتهمته بالتعتيم على عمولات منحها له الخليفي، من ضمنها وضع فيلا فاخرة تحت تصرفه اعتبارا من 2014.

وأشار الادعاء السويسري إلى أن "فالك" أبلغ نائبه برغبة الخليفي باحتكار حقوق البث حتى 2038، وذكرت صحف أوروبية أن القطرى عرض على الاتحاد الدولي مليون فرنك سويسري لسحب اتهامات الرشوة ضده.

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