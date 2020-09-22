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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وائل غنيم لمحمد علي: «بطل فتي لأنك جاهل»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:10 م
وائل غنيم
وائل غنيم
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هاجم الناشط السياسي وائل غنيم، المقاول الهارب محمد علي، موضحًا أنه يحاول بث سمومه في نفوس المواطنين الذين لا يعلمون أبعاد هجومه الشرس على الدولة وكيانها، معلقًا: «إنت غير متعلم فطبيعي إنك تكون مش فاهم الوضع».

وقال «غنيم»، في فيديو عبر «فيسبوك»، إن محمد علي يسعى إلى نشر الفوضى وإسقاط الدولة بهدف تحقيق مصالحه الشخصية، متخذًا من قوة الشباب وكيانهم سلاحًا يضرب به، مؤكدًا أنه لا ينوي تحقيق أي مصالح لمصر أو لشعبها.

جاء تعليق وائل غنيم في أعقاب الدعوات المستمرة من المقاول الهارب محمد علي لتظاهرات لجماعة الإخوان في مصر، كان آخرها الأحد الماضي 20 سبتمبر، والتي باءت بالفشل في ضربة جديدة لـ«دمية جماعة الإخوان الإرهابية».

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