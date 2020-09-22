رئيس وزراء كوريا الجنوبية يخضع لفحص كورونا

ألغى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون"، اليوم الثلاثاء، جميع بنود جدول أعماله وخضع لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نتيجة تأكيد إصابة أحد مساعديه المقربين في مكتب رئيس الوزراء.وزار جيونج المركز الصحي العام في منطقة جونج -روه لإجراء فحص فيروس كورونا، بعد حضور اجتماع مجلس الوزراء في أعقاب تأكيد إصابة مساعده بفيروس كورونا.. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.وذكر المكتب أن جيونج لم يتم تصنيفه كشخص مخالط وثيق بالمساعد المصاب لأنهما لم يلتقيا وجها لوجه منذ يوم 16 سبتمبر، غير أنه خضع لفحص كورونا كإجراء احترازي، وسيكون تحت الحجر الصحي في مقر إقامته الرسمي في سول.وحسب نتيجة الفحص، يمكن أن يتطلب الأمر خضوع الرئيس مون لفحص كورونا لأنه اجتمع مع رئيس الوزراء في اجتماع أسبوعي بينهما في القصر الرئاسي يوم أمس.وخضع المساعد لفحص كورونا في اليوم السابق بعد اكتشاف إصابة شخص التقى به في يوم 7 سبتمبر بفيروس كورونا، وجاءت نتائج الاختبارات إيجابية صباح اليوم.