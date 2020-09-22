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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 متهمين بالاعتداء على مسن وسرقته في السلام للمحاكمة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:39 م
الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتعدي على مسن وسحله وسرقة حقيبته عقب خروجه من مكتب بريد بمنطقة النهضة.

ووجهت لهم النيابة تهمة التعدى على مسن والشروع فى قتله بهدف سرقة حقيبته بعد متابعته فور خروجه من مكتب البريد.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم «على. م»، «مروان. ع»، «جمال. ج»، عاطلون ومسجلون فى قضايا سرقة بالإكراه واستعراض بلطجة.

كما أقروا بمراقبة المجنى عليه أثناء تواجده بمكتب البريد والتأكد من سحبه لمبلغ مالي، وأضافوا: «قمنا باتباعه وفور دخوله أحد الشوارع الجانبية قمنا بمحاولة نشل الحقيبة لكنه ظل متمسكا بها، فقام التوك توك بسحله فاضطررنا للتعدى عليه بآلة حادة، مفك، ليترك الحقيبة من يده، وعثرنا بداخلها على مبلغ ١٠ آلاف جنيه وقسمناه على أنفسنا».

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام ٣ أشخاص بسرقة مسن بالإكراه وسحله والتعدى عليه، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسوالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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