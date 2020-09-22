«سلالات الأنوثة» ضمن فعاليات قراءة فى كتاب مترجم.. الليلة

يبث في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ لقاء مع الدكتورة جهاد محمود٬ حيث تقدم قراءة في رواية "سلالات الأنوثة" للكاتبة الصربية ليليانا جوروفيتش، وذلك في إطار برنامج سلسلة "قراءة في كتاب مترجم"، ضمن فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك، والتي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة.كانت الرواية قد صدرت في نسختها العربية العام الماضي٬ عن المركز القومي للترجمة٬ تتعقب تاريخ القهر في حياة المرأة من قديم الأزل وحتى الآن٬ من خلال رجل يختار لابنه زوجة من أسرة كبيرة، رافضا أن يختار أي فتاة صربية متواضعة الحال، وهو ما يجعل الزوجة تبكي من هذا الزواج الذي فرض عليها.يذكر أن برنامج "سلسلة قراءة في كتاب مترجم" الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية.ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «يوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«فيسبوك».