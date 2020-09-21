أبرزها الاستعلام عن المخالفات.. خدمات المرور الإلكترونية
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:02 م
هبه محمدطباعة
أطلقت الحكومة المصرية خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية بمحافظاتها لتوفير الوقت والعبء على المواطنين، وتحركت مؤشرات " جوجل " من قبل المواطنين لمعرفة أبرز خدمات المرور الإلكترونية وعن رابط التسجيل الإلكتروني لاستخدام خدمات المرور الجديدة.
وحرصت الحكومة المصرية على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين عقب تعليق العمل بنيابات المرور نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار وباء كورونا، وأعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى جمهورية مصر العربية بمحافظاتها، والالتزام بإجراءات الحكومة الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.
ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن أبرز خدمات المرور الإلكترونية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.
2 - من ضمن الخدمات المرورية الإلكترونية، خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة ميزة الحكومية، وتتيح هذه الخدمة استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.
3 - أطلقت الحكومة المصرية خدمة الدفع النقدي عند الاستلام، والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بعد، وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقدًا عن الاستلام.
4 - وهناك خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم.
5 - وأخيرًا أعلنت الحكومة المصرية، عن خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية، والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية، ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.
وحرصت الحكومة المصرية على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين عقب تعليق العمل بنيابات المرور نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار وباء كورونا، وأعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى جمهورية مصر العربية بمحافظاتها، والالتزام بإجراءات الحكومة الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.
ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن أبرز خدمات المرور الإلكترونية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.
رابط التسجيل لخدمات المرور الإلكترونيةأطلقت الحكومة المصرية خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور رابط التسجيل لاستخدام خدمات المرور الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة هو كالآتي: www.ppo.gov.eg
أبرز خدمات المرور الإلكترونية1 - خدمة الإستعلام الإلكترونية عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات، والتي تتيح الاستعلام عنها في أي على مدار اليوم.
2 - من ضمن الخدمات المرورية الإلكترونية، خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة ميزة الحكومية، وتتيح هذه الخدمة استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.
3 - أطلقت الحكومة المصرية خدمة الدفع النقدي عند الاستلام، والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بعد، وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقدًا عن الاستلام.
4 - وهناك خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم.
5 - وأخيرًا أعلنت الحكومة المصرية، عن خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية، والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية، ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.