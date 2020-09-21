تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

ويشهد اليوم الإثنين طقسا مائلا للحرارة رطبا نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارا، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غربا مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشرقية، طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 21-9-2020



القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 34

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 30

وادي النطرون الصغرى 23 والعظمى 33

شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 34

طنطا: الصغرى 23 والعظمى 34

دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32

بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 21 والعظمى 29

السلوم: الصغرى 22 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 34

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 31

دمياط: الصغرى 25 والعظمى 31

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 34

المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 33



الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 35

السويس: الصغرى 23 والعظمى 35

العريش: الصغرى 24 والعظمى 32

رفح: الصغرى 24 والعظمى 32



رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 37

نخل: الصغرى 20 والعظمى 34

نويبع: الصغرى 27 والعظمى 35

طابا: الصغرى 26 والعظمى 34

كاترين: الصغرى 21 والعظمى 32

الطور: الصغرى 27 والعظمى 34

شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 39

الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38

مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35

بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36



المنيا: الصغرى 24 والعظمى 38

أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 39

سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 40

قنا: الصغرى 26 والعظمى 42

إدفو: الصغرى 27 والعظمى 44

الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43

أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 43

الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 42

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 37

أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36

حلايب: الصغرى 27 والعظمى 34

رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35



وبالنسبة للأمطار ستكون هناك أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا، 90% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة 20% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4، والرياح السطحية شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.

يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 21-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020