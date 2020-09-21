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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث صيني: العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران «غير شرعية»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:52 م
تشانج جون
تشانج جون
منار أحمد
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أعرب تشانج جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، عن معارضته الولايات المتحدة بشأن إعلان أحادي الجانب عن عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأدلى تشانج، وفقا لوكالة «شينخوا» الصينية، بهذه التصريحات فى رسالته إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بعد إعلان الولايات المتحدة بفرض عقوبات امريكية جديدة على إيران بسبب خرق الاتفاق النووي، يوم السبت الماضي.

وأشار تشانج، في رسالته، إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018، ولم تعد شريكا في الصفقة النووية، ولذلك، من غير الشرعي أن تطالب الولايات المتحدة مجلس الأمن بتطبيق آلية snapback.

وكتب 13 عضوا من مجلس الأمن، في وقت سابق، إلى رئيس المجلس، وذكروا بوضوح أن أي قرار أو إجراء ناتج عن خطاب الولايات المتحدة يخلو من أي أثر قانوني أو سياسي أو عملي.

وأكد أن الصين ملتزمة بدعم فاعلية خطة العمل الشاملة المشتركة وسلطة قرار مجلس الأمن، وستبذل جهودا حثيثة تجاه الحل السياسي للقضية النووية الإيرانية.

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