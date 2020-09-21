سنغافورة تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و607 إصابات.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة «توداي أون لاين» السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت تسع حالات وافدة من الخارج خضعت لحجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، والبقية من العمال المهاجرين، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات محلية.ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27، بينما تعافى 57 ألفا و181 حالة.