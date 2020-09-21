«بيلوسي» تتعهد بإفشال تعيين مرشح ترامب لرئاسة المحكمة العليا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن العزل خيار لمنع تعيين الشخص الذي سيختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاضيًا للمحكمة العليا الأمريكية.وبحسب تقرير عبر شبكة ايه بي سي نيوز، قالت بيلوسي إن الديمقراطيين "سيستخدمون كل سهم في جعبتهم"، لمنع عملية الترشيح النهائية.وبعد ساعات فقط من الإعلان عن أن قاضية المحكمة العليا، روث بادر جينسبورج، قد وافتها المنية يوم الجمعة، تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن مرشح ترامب للمحكمة العليا لملء مقعدها الشاغر "سيحصل على تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي".وتم الضغط على بيلوسي مرة أخرى حول ما إذا كانت ستستخدم تكتيكات العزل، والتي قالت إن الدستور يتطلب من الكونجرس "استخدام كل سهم في جعبتنا".وفي ديسمبر صوت مجلس النواب على عزل ترمب واعتمد مادتين من مواد الاتهام ضد الرئيس – وهي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.وكان محور التحقيق جهود ترمب للضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات ذات صلة سياسية - فيما يتعلق بتعاملات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2016.