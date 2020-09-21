رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيلوسي» تتعهد بإفشال تعيين مرشح ترامب لرئاسة المحكمة العليا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
منار أحمد
طباعة
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن العزل خيار لمنع تعيين الشخص الذي سيختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاضيًا للمحكمة العليا الأمريكية.

وبحسب تقرير عبر شبكة ايه بي سي نيوز، قالت بيلوسي إن الديمقراطيين "سيستخدمون كل سهم في جعبتهم"، لمنع عملية الترشيح النهائية.

وبعد ساعات فقط من الإعلان عن أن قاضية المحكمة العليا، روث بادر جينسبورج، قد وافتها المنية يوم الجمعة، تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن مرشح ترامب للمحكمة العليا لملء مقعدها الشاغر "سيحصل على تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي".

وتم الضغط على بيلوسي مرة أخرى حول ما إذا كانت ستستخدم تكتيكات العزل، والتي قالت إن الدستور يتطلب من الكونجرس "استخدام كل سهم في جعبتنا".

وفي ديسمبر صوت مجلس النواب على عزل ترمب واعتمد مادتين من مواد الاتهام ضد الرئيس – وهي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وكان محور التحقيق جهود ترمب للضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات ذات صلة سياسية - فيما يتعلق بتعاملات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2016.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بالإسكندرية

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت تحية كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-9-2020

«العالم على المحك».. كارثة جديدة تهدد حياة البشر

الأمير تشارلز: تأثيرات التغيّر المناخى ترافقنا منذ سنوات عديدة

فيضانات العاصمة الموريتانية تتخطى المعدلات الموسمية

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

صدور «أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي» للأردني مهند النابلسي

حسن هند ينسج تاريخًا خياليًا في روايته الجديدة «إنجيل مها»

«اعترافات مؤجلة» تقدم الكاتبة البوليفية ماجيلا بودوين للقارئ العربي

«شدو الألحان» يتتبع تأثير الأغنية في الوجدان العربي