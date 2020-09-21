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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار تراجع إصابات كورونا فى فيكتوريا الأسترالية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:54 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
وكالات
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أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الإثنين (بالتوقيت المحلي) تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا و11 حالة إصابة وذلك في استمرار الاتجاه النزولي في عدد
الإصابات اليومية، مما يضعها على الطريق نحو تخفيف المزيد من القيود.

وكانت الولاية، وهي بؤرة انتشار الفيروس في أستراليا، أعلنت أمس الأحد تسجيل خمس وفيات و14 إصابة في أقل حصيلة يومية خلال ثلاثة أشهر.

وساهم العزل العام المشدد في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا في تقليل عدد الإصابات اليومية بكورونا بعدما لامس 700 حالة في مطلع أغسطس.

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