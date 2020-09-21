استمرار تراجع إصابات كورونا فى فيكتوريا الأسترالية

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الإثنين (بالتوقيت المحلي) تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا و11 حالة إصابة وذلك في استمرار الاتجاه النزولي في عددالإصابات اليومية، مما يضعها على الطريق نحو تخفيف المزيد من القيود.وكانت الولاية، وهي بؤرة انتشار الفيروس في أستراليا، أعلنت أمس الأحد تسجيل خمس وفيات و14 إصابة في أقل حصيلة يومية خلال ثلاثة أشهر.وساهم العزل العام المشدد في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا في تقليل عدد الإصابات اليومية بكورونا بعدما لامس 700 حالة في مطلع أغسطس.