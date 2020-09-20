المستندات المطلوبة للتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري

المستندات المطلوبة لتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة عن المستندات المطلوبة لتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري بعد زادت عمليات البحث بالموقع العالمي "جوجل" في السطور القادمة:

خطوات توثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري 1 - لا بد من وجود رخصة سارية من السيارة.



2 - في حالة عدم وجودها يجب امتلاك شهادة بيانات وتقديمها للشهر العقاري.



3 - يجب وجود بطاقة شخصية سارية.



4 - إذا كانت سيارة أجرة يجب التنويه عن عدد الأفراد.



5 - في حالة امتلاك نوع من سيارات النقل يجب الإخبار بالوزن الذي تتحمله السيارة.



6 - في حالة امتلاك سيارة تابعة لشركة أو سيارة شخصية (يجب الحصول على سجل تجاري ويشترط بأنه ساري).



7 - التوثيق لغير المصريين يلزم إحضار الطلب الخاص بالإقامة.



8 - السيارة داخل ميراث يشترط وجود إعلام من الورثة.



9 - جود قصر يشترط امتلاك وتقديم قرار الوصاية بالاضافة إلى قرار قادم من المحكمة.

10 - يجب أن يحتوي التوكيل على أختام والاسم باللغة العربية.



وتلجأ مصر إلى رقمنة جميع المؤسسات الخاصة والحكومية تسهيلا على المواطنين المصريين وايضا توفيرًا للوقت في البحث والمعرفة، يأتي ذلك بعد أن مرت البلاد بظروف قاسية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

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يتساءل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن المستندات المطلوبة لتوثيق المركبات 2020 في الشهر العقاري، وذلك بعد أن أخذت مصر طريق الرقمنة، ويرجع ذلك لتوفير الخدمات المختلفة و تسهيلات ومزايا المقررة للمواطنين داخل جمهورية مصر العربية.