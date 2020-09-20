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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لأول مرة.. تعيين سيدة مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:13 م
المستشارة هبة محمود
المستشارة هبة محمود
محمد عيسي
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أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، اليوم الأحد، بتعيين المستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض مديرا للنيابة الإدارية بأسوان، القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة أسوان.

المستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أسيوط سنة 1996، حيث كانت أول سيدة تعين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام 1997.

وتدرجت في مسيرتها المهنية، حيث عملت بنيابات أسوان والأقصر، ثم مكتب فني أسوان عام 2015، حيث تمت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، واعتبارا من اليوم مديرا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول.

وقد تم اختيار المستشارة المذكورة لشغل هذه الوظيفة إعمالا لمبدأ الاختيار وفق معايير الكفاءة والجدارة.

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