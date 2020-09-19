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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط مسجلين خطر أثناء بيعهما الحشيش فى المنيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:34 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
نجلاء فتحي
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نجحت وحدة مباحث مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا في إلقاء القبض على مسجلين خطر بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش أثناء ترويجه للمتعاطين.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى أخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود معلومات لمركز شرطة مغاغة عن قيام عاطلين يروجان المخدرات.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة لفحص البلاغ حيث تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين مسجلين خطرمخدرات وسرقات وهما (ا.م) 25 سنة و(م.ع )35 سنة وشهرتهما (الطير وشعراوي) وبحوزتهما 400 جرام حشيش أثناء ترويجه لدى المتعاطين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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