واشنطن: كندا مصدر المادة السامة التي استهدفت ترامب

أكد مسؤولون في البيت الأبيض، السبت، أنه يتم التحقيق في وصول طرد مسموم مصدره كندا كان يستهدف الرئيس دونالد ترامب بمادة سامة.وقال مسؤولون في سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض، إن المحققين يبحثون احتمالية أن تكون حزمة مادة الريسين السامة المُرسلة إلى ترامب قد جاءت من كندا، وذلك وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية.فيما أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه يحقق وشركاؤه من الخدمة السرية الأمريكية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مشبوهة وردت في مرفق بريد حكومي أمريكي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تهديد معروف للسلامة العامة.يذكر أنه تم اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى ترامب في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتم تأكيد احتوائه على مادة الريسين السامة.وتسبب مادة الريسين الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، وفشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.