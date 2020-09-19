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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصدر: الانتهاء من تشكيل «من أجل مصر» لانتخابات «النواب»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:11 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أشرف لاشين - دعاء عبدالوهاب شريف عبدالغنى - حسام ف
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كشف مصدر عن أنه سيجرى الإعلان عن أسماء المرشحين بالقائمة الوطنية «من أجل مصر»، التى ستنافس فى انتخابات مجلس النواب المقبلة ممثلة لـ١٢ حزبًا سياسيًا، بقيادة حزب «مستقبل وطن»، وبمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- خلال ساعات.
وأشار المصدر إلى انتهاء تشكيل قوائم التحالف الأربع، وإبلاغ الأحزاب المشاركة بتجهيز أوراق مرشحيها، وإرسالها للممثل القانونى للقائمة المستشار محمد العنانى، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.
وتضم القائمة الانتخابية الموحدة أحزاب: «مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصرى الديمقراطى، والشعب الجمهورى، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية المصرى، والعدل، والمؤتمر»، إضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.
وتستمر لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فى مباشرة أعمالها بالمحاكم الابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية، لليوم الثالث على التوالى، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت «الوطنية للانتخابات» الجدول الزمنى لقبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بنظامى الفردى والقائمة، خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٦ سبتمبر الجارى.
واستمرت محكمة بنها الابتدائية فى استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة، حتى أمس، ٤٠ طلب ترشح، وسط وجود عشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة، فيما بلغ إجمالى الطلبات التى تلقتها اللجنة على مستوى محافظة القليوبية، حتى أمس، ١٦٥ طلب ترشح، بـ٦ دوائر، من المقرر خوض السباق بها على ١٦ مقعدًا بالنظام الفردى.
وفى الإسكندرية، واصلت لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس النواب، أمس، استقبال الراغبين فى الترشح لتقديم أوراقهم، وسجلت اللجنة ٣ طلبات خلال أول ٤ ساعات، ليرتفع العدد إلى ١٤٠ مرشحًا، إذ تقدم فى أول يومين ١٣٧ مرشحًا محتملًا بأوراقهم للتنافس على مقاعد دوائر المحافظة الـ٦، وكان نصيب دائرة المنتزه ٥٢ مرشحًا، والرمل ٢٨، ومحرم بك ٢٠، والعطارين ٤، وسيدى جابر ١٣، والدخيلة ٢٢ مرشحًا.
وتجرى عملية التقديم بإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، مع عدم السماح لأى مواطن بدخول المحكمة دون الالتزام بارتداء الكمامة.
ولم تستقبل لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ببنى سويف، على ٤ دوائر فردية، أى طلبات ترشح جديدة، ليتوقف عدد المرشحين عند ٦٠ مرشحًا تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة.

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