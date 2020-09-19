«الأقصر» تشارك في ورشة عمل «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»

شاركت محافظة الأقصر- ممثلة في وفد وحدة السكان بالديوان العام- في ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" التابع لوزارة التنمية المحلية، والتي عقدت في محافظة القاهرة خلال الفترة من ١٤حتى ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، بمشاركة محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بهدف التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين الأداء، في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.شارك فى ورشة العمل اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، ودولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف على المشروع، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ومدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.وقال اللواء حمزة درويش، إن وزارة التنمية المحلية تدعم بناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات من خلال مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والعمل بصورة مستمرة لتحقيق أهداف وتنفيذ أنشطة المشروع، في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل؛ تنفيذا لدور الوزارة الأصيل في القضية السكانية.وأشارت مدير المشروع الدكتورة فاطمة الزهراء، إلى أن الورشة تناولت عرض أهداف المشروع، وسبل التكامل مع مشروعات (تنمية الصعيد ـ حياة كريمة) ونقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية الأخرى، وعرض الهيكل التنظيمي اللازم لحوكمة ملف السكان بالمحافظات وسبل التنسيق مع الجهات المعنية، وتوضيح مصفوفة مؤشرات متابعة استراتيجية السكان والتنمية، والتعرف على مسح خصائص القرية المصرية الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعلومات الأخرى المتاحة بالجهاز، وبناء مهارات الدعوة لكسب التأييد في القضايا السكانية، وبناء قدرات الوحدات السكانية بالمحافظات على استقراء البيانات والمؤشرات السكانية وأساليب تحليل وعرض البيانات.وأضافت: أنه تم تعريف المشاركين بأساليب المتابعة والتقييم وإعداد التقارير السكانية وأهمية التخطيط بالنتائج، مشيرة إلى أنه سوف تتولى كل وحدة سكان نقل الخبرات لمنسقي السكان بالمديريات والمراكز والقري والمدن وتجهيز المعلومات والبيانات اللازمة؛ لإعداد تقارير للمتابعة بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان وشركاء العمل وتفعيل دور الشباب في صناعة القرار وعمل مبادرات محلية تدعم الأنشطة السكانية، وتحسن معدلات النمو السكاني بالمحافظة.