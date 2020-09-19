دعوى قضائية من «تيك توك» و«بايت دانس» في أمريكا لوقف حظر تحميل التطبيق

أطلق القائمون على تطبيق "تيك توك" والشركة الصينية الأم "بايت دانس" أول محاولة قانونية جديدة لوقف الحظر على تحميل التطبيق، الذي يحظى بشعبية في الولايات المتحدة.وطالبت دعوى قضائية رُفعت ليل الجمعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة التجارة، بصدور أمر قضائي، وذلك ضمن أمور أخرى.ومن المقرر أن يتم النظر في دعوى منفصلة لوقف الحظر المفروض على تطبيق "وي شات" الصيني، في كاليفورنيا اليوم السبت.وفي بيان صدر اليوم السبت، ذكرت شركة "تنسينت"، وهي الشركة الأم لتطبيق "وي شات"، إنها وضعت اقتراحا شاملا لمعالجة مخاوف الحكومة الأمريكية.وقالت إنها ستواصل النقاش مع الحكومة وحملة الأسهم الآخرين في الولايات المتحدة، بشأن سبل تحقيق حل على المدى الطويل".وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت حظرا على تحميل تطبيقي "تيك توك" و"وي شات" على الهواتف المحمولة اعتبارا من الأحد المقبل.وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن توزيع تطبيقي "تيك توك" أو "وي شات" بالإضافة إلى أي تحديثات وشفرة برمجية ذات صلة من خلال متاجر تطبيقات الهاتف المحمول سيكون محظورا.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا في أغسطس الماضي سيحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة من منتصف هذا الشهر، إذا لم يتم بيعه لشركة أمريكية، معللا ذلك بمخاوف أمنية متعلقة ببيانات المستخدم.ولم يوافق البيت الأبيض على محاولة من قبل شركة البرمجيات "أوراكل" لشراء تطبيق "تيك توك"، المملوك للشركة الأم "بيتي دانس" ومقرها الصين نظرا لأنه بدا أنها ليست عملية بيع كاملة لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.