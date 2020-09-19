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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاءات مستشفى الزقازيق العسكري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:09 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
نوران إمام
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اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات تمهيدًا لتجهيز مستشفى الزقازيق العسكري، وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة للتشغيل الفعلي، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى العسكريين والمدنيين.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصحة والارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ، اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة.

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