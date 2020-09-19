محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاءات مستشفى الزقازيق العسكري

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات تمهيدًا لتجهيز مستشفى الزقازيق العسكري، وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة للتشغيل الفعلي، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى العسكريين والمدنيين.وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصحة والارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.رافق المحافظ، اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة.