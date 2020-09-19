خطة «التعليم» حال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن وجود خطة استكمال العام الدراسي كاملة حال وجود موجة ثانية من فيروس الكورونا.وتعتمد هذه الخطة بشكل أساسي على القنوات التليفزيونية التي ستتم إعادة تشكيلها بشكل جديد تمامًا خلال العام الدراسى الحالى بالإضافة إلى ما يقرب من 11 منصة إلكترونية للطلاب القادرين على الوصول إلى الإنترنت بسهولة.وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الدستور أن القنوات التعليمية سوف تقدم بشكل جديد في ما يشبه الجدول المدرسي لكل صف دراسي ويتم من خلالها شرح جميع المواد المدرسة في موعد ثابت وآخر للإعادة، لافتا إلى أنه يجري حاليا اختيار أكفأ المعلمين لتقديم الدروس بالقنوات التعليمية بعد تدريبهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على قيمة التعلم والفهم وليس الحفظ.وأوضح المصدر أن المعيار الثاني هو وجود 11 منصة الكترونية بأشكال مختلفة معظمها مجاني تصل إلى المكتبات الرقمية والدروس التفاعلية وتواصل مباشر بين الطالب والمعلم وتهدف إلى تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة بعد أن يتم مراجعتها من خلال الوزارة، لافتا إلى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذه المنصات باعتبارها استثمارا للأجيال القادمة.وأشار إلى أن كل المنصات سوف يتم إطلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد، إلا أنه سوف يتم استقبالها على مدار العام الدراسي، خاصة وأنها يتم إطلاقها لأول مرة، حيث أن الوزارة أطلقت نموذجا اقتصاديا جديدا في بعض المنصات، والتي يتم إطلاقها بمقابل مادي يعود مباشرة على المعلم وعلى تحسين البنية التحتية للفصول دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.وأكد أن النموذج الاقتصادي الجديد يقدم خدمات اختيارية لكل الفئات، فمن جهة يطمئن ولي الأمر أن أبناءه حصلوا على خدمة علمية تم مراجعتها من الوزارة وتؤهلهم للنظم الجديدة في التقييم، ومن جانب آخر أن ما يتم دفعه لا يزيد على ربع المقابل المادي للدروس الخصوصية التي أرهقت موازنات الأسر المصرية وفي ذات السياق يستفيد المعلم التابع للمنظومة التعليمية ويزيد مرتبة بشكل كبير.