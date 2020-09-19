رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
تنسيق جامعة القاهرة
تنسيق جامعة القاهرة
إسراء جمال
طباعة
استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وتستمر معامل التنسيق الجامعة في العمل طوال فترة التنسيق بالمرحلة الثالثة، حيث تضم المعامل 320 جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

كما استقبلت مستشفى الطلبة بالجيزة، صباح اليوم، الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري لإجراء الكشف الطبي لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والالتزام بالتباعد الإجتماعي وفقًا للاجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، كما وجه بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، وتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

موضوعات متعلقة

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

مديرة أعمال الهارب محمد علي تفضحه: «بيشرب خمور بـ40 ألف جنيه» (فيديو)

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

يعيش على «عرق السيدات».. محمد الباز يفضح «الأهطل الأكبر» محمد ناصر

الصور

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

الأكثر قراءة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

ديوكوفيتش: ألف مشجع فى مدرجات روما أفضل من لا شىء

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

«المدائح النبوية في الشعر العربي» ببيت الست وسيلة

اليوم.. تطوير مراكز المعلومات ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

أسماء هاشم تنتظر «عجوز تفك ضفائرها» عن دار النسيم

أمسية شعرية وندوة حول الموسيقى فى حياتنا بـ«الأعلى للثقافة»