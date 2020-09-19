اعتقال إرهابيين بمحافظة ميسان العراقية

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع بالعراق، اليوم السبت، عن اعتقال إرهابيين في عملية أمنية بمحافظة ميسان.وقالت القيادة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن قوة من الفوج الثالث اللواء الأول فرقة الرد السريع تتمكن من اعتقال مطلوبين اثنين".وأوضحت القيادة، أنه تم اعتقال العنصرين وفق المادة 4 إرهاب، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية ليلية بمحافظة ميسان وتم ضبط أسلحة خفيفة غير مرخصة بحوزتهم أيضا.