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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:49 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر نزولًا من 32 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضًا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعًا من 20 في اليوم السابق.

ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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