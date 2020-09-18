المفوضية الأوروبية تطرح خطة عمل جديدة لمناهضة العنصرية

قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، خطة عمل جديدة من أجل محاربة العنصرية داخل دول الاتحاد الأوروبي تتضمن سلسلة إجراءات يتعين القيام بها على المستويين الأوروبي والمحلي على مدى السنوات الخمس القادمة.وأقر الجهاز التنفيذي الأوروبي للمرة الأولى بوجود أبعاد مؤسساتية وتاريخية للعنصرية داخل دول الاتحاد، متعهدًا بالعمل من أجل محاربة مثل هذه الثغرات عبر تطوير المنظومات القانونية والتعليمية، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.وتعهدت المفوضية بالعمل على تعزيز التنوع داخل المؤسسات الأوروبية، فضلًا عن تعيين منسق عام لمحاربة العنصرية تكون مهمته تعزيز التعاون بين المؤسسات والدول الأعضاء لمحاربة ظواهر كراهية الآخر والعنصرية.وتهدف الخطة الجديدة إلى تقديم اقتراحات تشريعية لسد النقص الموجود في القوانين المعمول بها أوروبيًا في مجال محاربة العنصرية والتمييز على أساس اللون، حيث إن عددًا من أبناء الأقليات في دول الاتحاد يعتقدون أن السلطات غير جادة في التعامل مع هذه الظاهرة.