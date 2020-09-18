حميد الشاعرى يصل للمليون الأول بـ«أنا بابا»

حقق الفنان حميد الشاعري بأولى أغنيات ألبومه الجديد "أنا بابا" التي تحمل نفس اسم ألبومه الجديد، نسب مشاهدة كبيرة تعدت المليون مشاهدة بعد طرحها بيومين فقط، وذلك عبر قناة شركة كامب على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».أغنية "أنا بابا" كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحَان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد، هندسة صوت أحمد جودة، وجيتار باسم سعيد.تقول كلمات الأغنية: "على مين دا أنا بابا.. ما خلاص بطلنا طيابة، روح يالا بئا شوف حالك يالا وأشوف وشك على خير، ياما قدرناك يا حبيبى والتقدير خسّرنا كتير.. مفيش كده فى الدنيا".الجدير بالذكر أن الشاعري يعود من خلال الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذي تم إصداره عام 2006.