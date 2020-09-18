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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غلق باب الترشيح لانتخابات اتحاد الناشرين المصريين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:38 م
اتحاد الناشرين المصريين
اتحاد الناشرين المصريين
نضال ممدوح
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عقدت لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين٬ اجتماعها بمقر الاتحاد برئاسة الدكتور حسام لطفى، المستشار القانونى للاتحاد٬ وعضوية ممدوح على٬ والمهندس على عبد المنعم، عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

وقامت اللجنة بغلق باب الترشيح للانتخابات، فى الموعد المقرر قانونًا، والذى كان مفتوحا للترشيح خلال الفترة من 59 وحتى 15-9-2020 بناء على الدعوة الموجهة لجميع أعضاء الجمعية العمومية في 26-8-2020.

وقد استعرضت اللجنة طلبات الترشيح المقدمة من ثلاثة عشر عضوا، واستبان للجنة أن جميعهم قد استوفوا الشروط المقررة قانونا للترشيح لعضوية مجلس الإدارة، عدا شاهندة الزيات مدير دار الزيات للنشر لعدم مرور سنتين على قيدها بالاتحاد وفقًا للقانون، وعليه فقد أغلقت اللجنة باب الترشيح فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم 15-9-2020 وذلك بقبول طلبات ترشيح كل من: أحمد محمد محمد رشـاد٬ رباب فؤاد فرج الشهاوي٬ رضا محمد عوض فودة٬ عبد الله محمد شلبى٬ عبد المنعم كامل محمد٬ علاء محمد حسن سرحان٬ فادى أمير صبحي جريس٬ لمياء السعيد عبد السلام٬ محمد إبراهيم محمد السقا٬ محمد كامل على شطا٬ محمود خلف الله دردير٬ محمود محمد مدبولي.

وستتم الانتخابات بينهم لاختيار أربعة أعضاء وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 23-9-2020 بقاعة اتحاد العمال بشارع الجلاء وإذا لم يكتمل العدد المقرر قانونًا أجل الاجتماع أسبوعًا وسينعقد فى 30-9-2020 بذات التوقيت والمكان.

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