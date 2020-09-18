وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

زار وفد من وزارة البيئة والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، اليوم الجمعة، مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وذلك لمعاينة موقع المحطة الوسيطة المزمع إنشاؤها على مساحة 2400 متر بالظهير الصحراوي لقرية الزرابي.يأتي هذا في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وضمن 4 محطات وسيطة سيتم تنفيذها لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط، فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدانًا بتكلفة 2.4 مليون يورو بطاقة إنتاجية 330 طنا في اليوم، وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية، فضلًا عن إقامة مدفن على مساحة 20 فدانًا.وقال رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه في إطار الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة قام وفد من وزارة البيئة يضم الدكتور حازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج الوطني والدكتورة هبة محمود المدير الفني، والدكتورة رشا كمال، خبير استشارى المعايير المصاحبة بزيارة مركز أبوتيج لمعاينة وتسليم قطعة أرض بمساحة 2400 م2 كائنة بالظهير الصحراوي الغربي لقرية الزرابي لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة عليها.جاء ذلك بحضور يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس حسام صلاح، مدير جهاز شئون البيئة بأسيوط، والمهندس إيهاب عنتر، نائب مدير الجهاز، والدكتور نور الدين فرج، مدير المكتب الاستشارى، والمهندس أندرو إسحق، بالمكتب الاستشاري، وناصر حالوش، مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بأبوتيج، وعبد العال محمد رئيس قرية الزرابي.وتمت معاينة موقع المحطة الوسطية، وتبين أنها ملائمة ومناسبة ومطابقة للمواصفات من حيث المساحة والموقع الجغرافي، لافتا إلى أن المحطة الوسطية دورها استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم إطلاقه تحت إشراف وزارة البيئة المصرية، بهدف تقديم الدعم اللازم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) والمساهمة في تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في أربع محافظات «أسيوط – قنا – كفر الشيخ – الغربية»، سعيًا نحو بيئة نظيفة وصحية من خلال الحد من كمية المخلفات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.