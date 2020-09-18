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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 158 عبوة أدوية ومنشطات مهربة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:15 م
عبوات أدوية
عبوات أدوية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعمًا للاقتصاد القومي.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 158 عبوة مختلفة الأنواع والأشكال من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة، فضلًا عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، داخل شركة مكملات غذائية مملوكة لـ"مستخلص جمركى- مقيم بالقاهرة".

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك وتسوية الرسوم المستحقة على الأدوية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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