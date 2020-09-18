ضبط 158 عبوة أدوية ومنشطات مهربة

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعمًا للاقتصاد القومي.أسفرت جهودها عن ضبط عدد 158 عبوة مختلفة الأنواع والأشكال من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة، فضلًا عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، داخل شركة مكملات غذائية مملوكة لـ"مستخلص جمركى- مقيم بالقاهرة".بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك وتسوية الرسوم المستحقة على الأدوية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.