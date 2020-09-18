«مدبولي» يتابع أبرز مشروعات وزارة الثقافة المقدمة للنشء والشباب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم المشروعات الثقافية التي تم تدشينها مؤخرًا، التي تستهدف النشء والشباب، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات الثقافية، التي تدشنها الوزارة والمؤسسات التابعة لها؛ والتي تستهدف إشراك الشباب في الأعمال الإبداعية المختلفة، وتنمية مهاراتهم، وكذا تعريفهم ببعض النماذج المضيئة في مختلف المجالات وذلك عبر الأعمال الفنية.وأشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إلى أن الأيام الماضية شهدت تدشين المرحلة الأولى من مشروع "كرييتيف سيركلز Creative Circles"، وهو عبارة عن دورات تدريبية بعنوان "الرحلة" (the journey)، موضحة أن المشروع يهدف إلى تقديم الحلول العلمية، والخبرات العملية لرواد الأعمال الإبداعيين من الشباب، بالإضافة للعاملين في مؤسسات ثقافية وفنية، أو ذات صلة بالاقتصاد الإبداعي، والصناعات الثقافية في وزارة الثقافة، والجامعات، والشركات الخاصة، والمؤسسات الأهلية.ونوّهت وزيرة الثقافة إلى أن برنامج "كرييتيف سيركلز Creative Circles" مُمول من الاتحاد الأوروبي في مصر، ويقام بالشراكة وبالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ومعهد "جوتة" ممثلا لاتحاد المراكز الثقافية الأوروبية "يونيك EUNIC"، لافتة إلى أن الشركاء أبدوا حماسا ودعما هائلا لإقامة المشروع وأبدوا حماسهم لدعم مراحل أخرى من مشروع " Creativ Circles".وفيما يتعلق بالمحتوى العلميّ لبرنامج " الرحلة"، كشفت الوزيرة أنه تم تصميم هذا البرنامج، بحيث يمثل محاكاة لرحلة رواد الأعمال الإبداعيين والعاملين في مؤسسات ثقافية ذات الصلة بالاقتصاد الإبداعي، والصناعات الثقافية؛ من أجل تدريبهم على كيفية مواجهة أية تحديات بالعلم والمعرفة، بدلا من التجربة والخطأ trial and errors، أو بالخبرات بمفردها، ومحاكاة رحلة رائد الأعمال الإبداعي التي تبدأ من الفكرة وتنتهي بالخطوة التنفيذية الأولى.كما نوهت وزيرة الثقافة إلى أن تأسيس المشروع يتضمن خمسة برامج تدريب أساسية؛ وتتمثل في: مقدمة لريادة الأعمال الإبداعية، والمفاهيم الأساسية في الإدارة المالية، إضافة إلى الإدارة الاستراتيجية، وتسويق البضائع والخدمات الثقافية، والتواصل الفعال والمؤثر.كما تضمنت المشروعات الثقافية التي دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إصدار مجلة "سيلفي مع الشهيد"، وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم أنه استكمالًا لمشروع وزارة الثقافة "أبطال من بلدنا"، تم تحويل "حكايات الولاد والأرض" إلى أعمال مسرحية تتناول سيرة نماذج مضيئة من رجال القوات المسلحة والشرطة في 6 محافظات كمرحلة أولى؛ بهدف تجسيد وتخليد قصص بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة والتي ضمها كتاب "حكايات الولاد والأرض"، الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقام بتأليفه الكاتب محمد نبيل؛ من أجل إلقاء الضوء على أمجاد وتضحيات هؤلاء البواسل، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وذلك من خلال أعمال مسرحية تطوف ربوع مصر.إلى جانب ذلك، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إلى إصدار العدد الأول من مجلة سيلفي مع الشهيد "حكاية الشهيد أحمد عادل" (اقرأ ولون) من حكايات الولاد والأرض، والتي كتبها هيثم عبد ربه، ورسمها أحمد جعيصة من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سعيًا لتخليد أسماء الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وغرس روح الانتماء والحب للوطن والأرض، بداية من مرحلة الصغر، خاصة أن المجلة تروي قصص الشهداء من خلال صور قابلة للتلوين، مما يزيد من عدد قرائها.