رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مخابرات أردوغان» تهدد عائلة أكاديمي تركي بألمانيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:07 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
طباعة
كشف بوراك جوبور، الأستاذ التركي الألماني للعلوم السياسية بجامعة إيسن الألمانية، عن أن عائلته في تركيا تلقت مكالمة تحذير من منظمة المخابرات الوطنية في البلاد «MİT»، بسبب تعليقاته الانتقادية بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال جوبور إن المتصل قال إنه عميل في الاستخبارات التركية المسئولة عن ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، حسب ما أورده مركز ستوكهولم للحرية.

وأوضح جوبور أن عائلته لم تعرف أي تفاصيل أخرى عن المتصل، لكنهم عرفوا أنه عديل استخباراتي من خلال نوعية الأسئلة التي كان يطرحها والطريقة التي تحدث بها، وحذرهم المتصل من أن ابنهم يجب أن يتوقف عن انتقاد أردوغان والدفاع عن الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

في السياق نفسه، بدأ البروفيسور جوبور في تلقي التهديدات في ديسمبر 2019 بعد أن أيد المزاعم الواردة في فيلم وثائقي تم بثه على قناة الإذاعة العامة الألمانية «ARD» حول مذبحة ديرسم في 1937- 1938 على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويدور الفيلم حول أنه بناءً على تعليمات مؤسس تركيا، مصطفى كمال أتاتورك، الذي كان رئيسًا في ذلك الوقت، استوردت الحكومة التركية 20 طنًا من الغاز السام من ألمانيا لاستخدامها ضد المتمردين المفترضين في مدينة ديرسم الشرقية "تونجلي الحالية".

ثم بدأ بعض الأتراك الألمان المؤيدين للحكومة التركية حملة تطالب جامعة إيسن بطرده، لكن جوبور يقول إن جامعته كانت تحميه، قائلًا: "يبدو أنه في خطوة ثانية تريد الدولة الآن إسكاتي".

وأردف جوبور إنه متهم في الوقت نفسه بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور «PKK»، وهو منظمة إرهابية معترف بها على هذا النحو من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحركة جولن، وهي جماعة دينية مستوحاة من رجل الدين فتح الله جولن.

وأكد جوبور أن هذه الادعاءات سخيفة، مضيفًا: "أنا أكاديمي من أصل تركي مناهض للعسكرية ومعترض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، إنهم غير سعداء لأنني أدافع عن حقوق الأكراد".

وعن الادعاءات بانتمائه إلى حركة جولن، قال جوبور إنه ملحد يساري، لذلك لم يكن من الممكن أن يكون عضوًا في الحركة.

ووفقًا لتقرير خدمة دويتشه فيله التركية، قال المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور «BfV»، وكالة الأمن الداخلي في البلاد، في تقرير، إن ألمانيا هي أحد الأهداف الرئيسية لمنظمة المخابرات الوطنية التركية.

من جهة، يقول محامي البروفيسور جوبور، محمد كيليش، إن MIT لديها شبكة مخبرين تضم حوالي 8000 شخص في ألمانيا، ويوجد بألمانيا حوالي 3 ملايين شخص من أصل تركي.

وحسب الوثائق الحكومية السرية التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور"، أدت حملة الحكومة التركية لإنشاء شبكة سرية من المخبرين بين سكان ألمانيا إلى تحقيق جنائي مع منتقدي الرئيس أردوغان بتهم ملفقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد كارتيرون.. التعاون يخطف ثنائى الزمالك برقم خيالى

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

«آمن جدًا».. «الصحة» تكشف تطوارت لقاح كورونا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

كورونا يُفقد آلاف العاملين في فرنسا وظائفهم

دراسة: الساخطون والساخرون معرضون للنوبات القلبية

3 أطعمة شائعة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.. تعرف عليها

روسيا: كورونا سيتحول لعدوى موسمية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«بعد توقف لشهور».. الروح تعود للسيرك القومى مع اتخاذ تدابير الوقاية

«الثقافة»: محمود رضا أسهم بعبقريته الإبداعية في تطوير الفن الشعبي

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر