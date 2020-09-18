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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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7 توصيات على الأم أن تعلمها لطفلها قبل الذهاب للمدرسة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:13 م
الأم وطفلها
الأم وطفلها
شيماء دهب
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يفصلنا عن استئناف الدراسة فترة ليست بالطويلة، وهو الأمر الذي يجعلنا نعكف على التفكير فيما يخص حماية أطفالنا من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل الذهاب للمدرسة وعلى الأم أن توصى الطفل عدة توصيات عليه أن يلتزم بها وفيما يلي نرصد 7 توصيات على الأم توصيتها للطفل قبل الذهاب للمدرسة وفقًا لـ HEALTH:

1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون بشكل جيد، مع تخلل الأصابع لكل اليدين والعمل على الفرك بطريقة جيدة ولا تقل عن 10 ثواني.

2- التنبيه على الطفل بعدم وضع يديه على فمه أو أنفه طالما لم يتم غسلهما.

3- البعد عن الزملاء قدر المستطاع للالتزام بمسافة الأمان بينهم.

4- العطس أو الكحة يكون في منديل ورقي أو في ثنايا الكوع، ويجب التخلص من المنديل مباشرة في صندوق القمامة.

5- أن يكون صريحا مع الأم في حالة الشعور بالصداع، أو ألم في الحلق، أو رشح، أو زكام، أو أي أعراض لوجود أنفلونزا مع الالتزام بالمنزل لعدم نقل العدوى لأصدقائه.

6- البقاء دائمًا بالقرب من مصادر التهوية سواء في الفصل أو أي مكان خارجي.

7- عدم لمس المقابض أو المقاعد أو غيرها من الأدوات دون التأكد من رشهما بالكحول.

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