7 توصيات على الأم أن تعلمها لطفلها قبل الذهاب للمدرسة

يفصلنا عن استئناف الدراسة فترة ليست بالطويلة، وهو الأمر الذي يجعلنا نعكف على التفكير فيما يخص حماية أطفالنا من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل الذهاب للمدرسة وعلى الأم أن توصى الطفل عدة توصيات عليه أن يلتزم بها وفيما يلي نرصد 7 توصيات على الأم توصيتها للطفل قبل الذهاب للمدرسة وفقًا لـ HEALTH:1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون بشكل جيد، مع تخلل الأصابع لكل اليدين والعمل على الفرك بطريقة جيدة ولا تقل عن 10 ثواني.2- التنبيه على الطفل بعدم وضع يديه على فمه أو أنفه طالما لم يتم غسلهما.3- البعد عن الزملاء قدر المستطاع للالتزام بمسافة الأمان بينهم.4- العطس أو الكحة يكون في منديل ورقي أو في ثنايا الكوع، ويجب التخلص من المنديل مباشرة في صندوق القمامة.5- أن يكون صريحا مع الأم في حالة الشعور بالصداع، أو ألم في الحلق، أو رشح، أو زكام، أو أي أعراض لوجود أنفلونزا مع الالتزام بالمنزل لعدم نقل العدوى لأصدقائه.6- البقاء دائمًا بالقرب من مصادر التهوية سواء في الفصل أو أي مكان خارجي.7- عدم لمس المقابض أو المقاعد أو غيرها من الأدوات دون التأكد من رشهما بالكحول.