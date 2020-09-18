الصين تعلن زيادة مشاركتها في عمليات حفظ السلام الأممية

أعلنت الصين اليوم الجمعة، أنها ستستمر في الدعم بثبات والمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وستزيد من مشاركتها في عمليات حفظ السلام الأممية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أفريقيا هي الأكثر احتياجا لحفظ السلام وأن الجيش الصيني أوفى بالتزام الدولة بتقديم المساعدة العسكرية للاتحاد الأفريقي.جاء ذلك في كتاب أبيض "وثيقة رسمية" أصدره المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الجمعة، تحت عنوان "القوات المسلحة الصينية: 30 عاما من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".وذكر المجلس أن جيش التحرير الشعبي الصيني أوفى بالتزام الصين بتقديم 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية المجانية لأفريقيا لدعم القوة الاحتياطية الأفريقية والقدرات الأفريقية للاستجابة الفورية للأزمات، وأنه تم تسليم الدفعة الأولى من المساعدات بما فيها المعدات والإمدادات العسكرية إلى الاتحاد الأفريقي، وتم إرسال خبراء عسكريين صينيين لاستكمال عملية التسليم وتوفير التدريب للمستخدمين النهائيين، إلى جانب أن جيش التحرير الشعبي الصيني اتفق مع الاتحاد الأفريقي على ترتيب دفعات المساعدات القادمة.وأضاف مجلس الوزراء الصيني أن الجيش الصيني سيعمل على الوفاء بالتزاماته للحفاظ على السلام، وزيادة الثقة والأمل في المناطق التي تعاني من النزاع، وأن الصين ستواصل الوفاء بمسؤولياتها كدولة كبيرة، وستزيد من الدعم والمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، علاوة على المشاركة في القوات مع الدول الأخرى لتعزيز الإصلاح السليم والمعقول لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة.وتابع المجلس أن القوات المسلحة الصينية ستسعى إلى أداء دور أقوى في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزيز قدرة حفظ السلام بشكل شامل، والوفاء بمسؤولياتها بأمانة، علاوة على المساهمة بشكل أكثر في السلام العالمي.استجابت الصين بنشاط للاحتياجات الهندسية والطبية للأمم المتحدة لدعم بعثات حفظ السلام، والتزمت 25 دفعة تناوب من المهندسين والوحدات الطبية الصينية تضم 7001 عسكري بمهام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ودارفور في السودان ومالي ولبنان، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل أول وحدة مروحيات تابعة له لحفظ السلام وقوامها 140 جنديا إلى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، في أغسطس من عام 2017، حيث أصبحت الوحدة، المكونة من أربع مروحيات متوسطة متعددة الأغراض، ذراعا أساسيا مجوقلا لليوناميد وركيزة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور.ونوه مجلس الوزراء الصيني إلى أن الصين أنشأت صندوق الصين والأمم المتحدة للسلام والتنمية لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وأنه في الفترة بين عامي 2016 و2019، مول الصندوق 52 مشروعا للسلام والأمن بلغت قيمتها الإجمالية 62ر33 مليون دولار، وكان 23 مشروعا منها لدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي كلفت 38ر10 مليون دولار.وقال مجلس الوزراء الصيني إن القوات المسلحة الصينية أرسلت أكثر من 40 ألف جندي حفظ سلام إلى 25 مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة على مدى الثلاثين عاما الماضية، وأن قوات حفظ السلام الصينية أدت واجباتها بأمانة وقدمت إسهامات إيجابية للسلام العالمي والتنمية المشتركة، كما قامت الصين بتنظيم 20 برنامجا تدريبيا لأكثر من 1500 شخص من قوات حفظ السلام من أكثر من 60 دولة على مدار السنوات الخمس الماضية.