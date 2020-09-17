الأوقاف تشارك بالمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة في شمال سيناء

تشارك مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء غدا الجمعة في إطلاق المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)؛ لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمجيرية الصحة بشمال سيناء - عقب لقائه مع الشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف بالمحافظة مساء اليوم - إنه جرت الموافقة على مشاركة 5 مساجد بمدينة العريش في إطلاق المبادرة وفحص المواطنين، وهي مساجد: الدكتور إيهاب مجدى شعث بضاحية السلام، والنصر والإسراء بوسط مدينة العريش، وآل أيوب بشارع البحر، والمجمع الإسلامى بالمساعيد، علاوة على فحص وعلاج المواطنين مجانا بالمراكز الحضرية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة وتقليل نسبة الوفيات الناجمة عنها، حيث يستفيد من الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين، وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.بدوره، قال مسئول التثقيف الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء فتحى عثمان إن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)،. حيث تهدف إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وكذا تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة وصرف العلاج بشكل دورى مجانا لأصحاب تلك الأمراض، وأنه يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالمراكز الحضرية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت طوال مدة تنفيذ المبادرة على مدار 3 شهور.يذكر أنه سيتم بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة اعتبارا من غد الجمعة، وتستمر حتى يوم 31 ديسمبر.