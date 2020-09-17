رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تشارك بالمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة في شمال سيناء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:38 م
الأوقاف
الأوقاف
أ.ش.أ
طباعة
تشارك مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء غدا الجمعة في إطلاق المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)؛ لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمجيرية الصحة بشمال سيناء - عقب لقائه مع الشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف بالمحافظة مساء اليوم - إنه جرت الموافقة على مشاركة 5 مساجد بمدينة العريش في إطلاق المبادرة وفحص المواطنين، وهي مساجد: الدكتور إيهاب مجدى شعث بضاحية السلام، والنصر والإسراء بوسط مدينة العريش، وآل أيوب بشارع البحر، والمجمع الإسلامى بالمساعيد، علاوة على فحص وعلاج المواطنين مجانا بالمراكز الحضرية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة وتقليل نسبة الوفيات الناجمة عنها، حيث يستفيد من الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين، وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

بدوره، قال مسئول التثقيف الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء فتحى عثمان إن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)،. حيث تهدف إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وكذا تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة وصرف العلاج بشكل دورى مجانا لأصحاب تلك الأمراض، وأنه يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالمراكز الحضرية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت طوال مدة تنفيذ المبادرة على مدار 3 شهور.

يذكر أنه سيتم بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة اعتبارا من غد الجمعة، وتستمر حتى يوم 31 ديسمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تسليم الطفلة لجدتها».. النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس أحمد حسن وزينب

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

بعد كارتيرون.. التعاون يخطف ثنائى الزمالك برقم خيالى

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

كيفية معرفة الرقم السرى للطالب

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا