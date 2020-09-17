860 ألف أمريكي تقدموا الأسبوع الماضي لإعانات البطالة لأول مرة

أعلنت وزارة العمل في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن 860 ألف أمريكي تقدموا خلال الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانات بطالة لأول مرة.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه الإحصائيات تشير إلى انخفاضٍ في طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية على الرغم من كون هذا التقدم بطيئًا.وبدأت هذه الطلبات الأسبوعية داخل الولايات المتحدة في الانخفاض منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.