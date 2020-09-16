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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«فعلت ما لم يقدر أحد فعله».. روّاد تويتر يدشنون هاشتاج لدعم «السيسي»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:45 م
السيسي
السيسي
هاجر رضا
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دشّن مغردون عبر "تويتر" هاشتاج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي،، وإظهار الانجازات التي قدّمها، خاصًة بعد افتتاحه الجماعة المصرية اليابانية،اليوم.

وتصدر هاشتاج "السيسي" ترند "تويتر"، عقب انتهاء الرئيس من افتتاح عدد من المنشآت التعليمية، بمحافظة الإسكندرية، وتوالت رسائل الدعم للسيسى، فقال مغرد: يومًا ما سيفهم الشعب المصري بأكمله أنك فعلت ما لا يستطيع أحد غيرك فعله أيها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكتب محمد منصور، من روّاد تويتر، عبر صفحته الشخصية: "السيسي رئيس وافتخر واللي مش عاجبه ينتحر"، ورد شاب يدعى كيمو سعيد، عليه: "عزيز مصر الغالى
" احذروا من المُشَككين فى كل إجراء بتتخذه الدولة #السيسي".

وكتب سمسم عبر تويتر: "#السيسي للى بيقول عايزين ثوره على اه احنا ارخص دوله للمواد الغذائيه بقياس من حولنا لبنان السودان تونس ودول كتيره حارقهم تقدمنا وعايزين ياهدونا بس المصريين استفادوا من الدرس يااغبيه من حسن حظنا ان الشمام الحرامى قائدهم هههههههههه وتمكرون ويمكر الله".

وقال إسلام عثمان عبر صفحته الشخصية: "يومًا ما سيفهم الشعب المصري بأكمله أنك فعلت ما لا يستطيع أحد غيرك فعله الرئيس عبد الفتاح #السيسى ".

وتفاعل مصريون برسائل الدعم والتأييد للرئيس السيسى، بعد افتتاحه عدد من المنشآت التعليمية اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسكندرية، وعبروا عن تجديد دعمهم للرئيس بعد تصريحاته عن التعليم في مصر، والتشديد على دور الجامعات فى تنظيم ندوات للطلاب لتعريفهم بحجم التحديات وما تم إنجازه من مشروعات لتوعية الطلاب والتحذير من محاولات التشويه الإخوانية.
«فعلت ما لم يقدر أحد فعله».. روّاد تويتر يدشنون هاشتاج لدعم «السيسي»
«فعلت ما لم يقدر أحد فعله».. روّاد تويتر يدشنون هاشتاج لدعم «السيسي»
«فعلت ما لم يقدر أحد فعله».. روّاد تويتر يدشنون هاشتاج لدعم «السيسي»
«فعلت ما لم يقدر أحد فعله».. روّاد تويتر يدشنون هاشتاج لدعم «السيسي»
«فعلت ما لم يقدر أحد فعله».. روّاد تويتر يدشنون هاشتاج لدعم «السيسي»
«فعلت ما لم يقدر أحد فعله».. روّاد تويتر يدشنون هاشتاج لدعم «السيسي»

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