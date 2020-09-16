تجديد حبس هيثم محمدين في نشر أخبار كاذبة

جددت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، حبس هيثم محمدين وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالانضمام مشاركة جماعة إرهابية والتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة.ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.كما قررت المحكمة تجديد حبس خالد داواد وآخرين لاتهامهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة.