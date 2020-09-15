شريف عرفة ينتهى من تصوير فيلم «النمس والإنس»

انتهى المخرج شريف عرفة، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "النمس والإنس"، بالاستديو الخاص به بمنطقة السادس من أكتوبر، ليدخل في عملية المونتاج خلال الأيام المقبلة.وتدور الأحداث حول فريقين من الجن والإنس، ويجسد النجم محمد هنيدي خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، ويجسده شريف دسوقي، الذي يعمل في مجال الدجل والسحر.يذكر أن فيلم "النمس والإنس" من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول.