ترامب: توقيع البحرين وإسرائيل على إعلان السلام «إنجاز تاريخي»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع مملكة البحرين ودولة إسرائيل على إعلان تأييد السلام بأنه إنجاز تاريخي مهم لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار والنماء، مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني بمناسبة مشاركته في مراسم التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة الى آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي وإدارته لتحقيق هذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام جهود تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا ما وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تطور ونماء في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.حضر اللقاء من الجانب الأمريكي، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، وعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، كما حضره من الجانب البحريني، السفير الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وهدى نونو، سفير في وزارة الخارجية البحرينية.