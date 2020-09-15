تبون يدعو للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم، مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، أنه "وقّع اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور".وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي، تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اعتبارا من يوم 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.