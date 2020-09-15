رئيس الوزراء السودانى يتلقى برقية من ولى عهد البحرين

لقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، برقية تعزية في ضحايا الفيضان، من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس وزراء مملكة البحرين.وعبر ولي عهد البحرين عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس مجلس الوزراء، والشعب السوداني، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد، وما خلفته من إصابات ووفيات وتدمير في المرافق والممتلكات.كما تلقى حمدوك برقية تعزية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، الذي عبر عن تأثره البالغ بنبأ الفيضانات التي اجتاحت السودان وخلفت عددًا من الضحايا، وقدم التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل.