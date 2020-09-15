الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان أسرة تكبل ابنتها المهتزة نفسيًا بمنزل مهجور فى الأقصر.

بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر أن الفيديو لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر وأنها متواجدة بمنزل شقيقتها، وغير مُكبلة اليدين وبسؤال شقيقتها (ربة منزل) قررت أن شقيقتها تعاني من مرض نفسى وعلّلت سبب تكبيلها؛ خشية إيذاء نفسها أو أن تهيم على وجهها فى الشوارع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.