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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظف يتلاعب فى أوزان المشغولات الذهبية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:14 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف يستغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه المسئول عن تسلم ووزن المشغولات الذهبية من صانعي المشغولات الذهبية راغبى دمغها والتلاعب في أوزانها.

وتبين أن المتهم يتسلم المشغولات ويثبت وزنها في استمارات خاصة بمصلحة عمله، ويسدد بموجبها ضريبة القيمة المضافة عن أوزان مشغولاتهم الذهبية المثبت بها بإثبات أوزان أقل من أوزانها الحقيقية المسلمة له، وذلك بقصد تمكينهم من سداد الضريبة بمبالغ أقل من المستحقة عليهم فعليًا.

فضلًا عن قيامه بتسلم الإيصالات المشار إليها سلفًا من المتعاملين مع جهة عمله ومختومة من فرع ضريبة القيمة المضافة المتواجد بالمصلحة جهة عمله بما يفيد تمام سداد الضريبة بالتلاعب فى تلك الإيصالات بالإضافة، وإثبات الأوزان الحقيقية للمشغولات الذهبية المسلمة له تمهيدًا لتسليمها لقسم المراجعة والدمغة بجهة عمله.

وتبين أنه أضر بالمال العام بقيمة الفرق بين المسدد وبين المسلم فعليًا لجهة عمله من خلال التلاعب فيها، بإضافة أرقام خارج خانة الوزن بالاستمارات عقب سداد الضريبة والختم عليها بما يفيد السداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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