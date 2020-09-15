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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فيكتوريا» الأسترالية بلا وفيات كورونا لأول مرة فى شهرين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وهي الولاية التي في بؤرة الموجة الثانية لتفشي
جائحة فيروس كورونا في البلاد، عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة في شهرين.

وكانت المرة الأخيرة التي لم تسجل فيها فيكتوريا وفيات في 13 يوليو.

يشار إلى أن فيكتوريا، وهي ثاني أكثر ولايات البلاد سكانا في البلاد، سجلت إجمالي 729 وفاة، بينما استقرت الحصيلة الوطنية عند 816 وفاة.

وأعلنت الولاية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بـ35 إصابة اليوم السابق.

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