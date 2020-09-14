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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يقطع «أنف وشفاه» عمه بسبب خلافات على الميراث بالمحلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:37 م
شاب يقطع «أنف وشفاه»
شاب يقطع «أنف وشفاه»
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أقدم شاب على قطع أنف وشفاه عمه فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنطقة عزبة تومة، التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى منطقة عجيب بعزبة تومة بقيام شاب يدعى "أ. ا. الـ، ١٨ سنة"، بقطع أنف وشفاه عمه ويدعى "حباظة. أ. الـ"، في العقد الخامس من العمر وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد في مشاجرة بسلاح أبيض "سكين" وفر هاربا.

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة بينهم على الميراث وقام الجاني بالتشاجر مع المجنى عليهم بهدف تهديدهم، وعلى أثره قطع الأنف والشفاه لعمة بسلاح أبيض.

تم فرض كردون أمنى بالمنطقة ونقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.

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